نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل سيد عبد الحفيظ على تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه سيد عبد الحفيظ رسالة دعم ومباركة لصديقه وزميله السابق وليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه يستحق هذا المنصب عن جدارة، في أول تعليق له على قرار تعيينه ضمن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ يعلّق على تعيين وليد صلاح الدين: "اتأخرت شوية بس يستحق"

وقال عبد الحفيظ في تصريحات مقتضبة: "أبارك لوليد صلاح الدين.. صديق وزميل، ويمكن التأخير كان حاصل، لكن يستحق الفرصة. وبإذن الله الأهلي يكون أفضل بعد التوقف."

وتأتي تصريحات عبد الحفيظ في وقت يشهد فيه الأهلي تغييرات فنية مؤقتة، عقب تكليف عماد النحاس بقيادة الفريق حتى إشعار آخر، وسط حالة من الترقب لدى جماهير القلعة الحمراء بشأن المرحلة المقبلة.