موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -
يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الجزائر مع نظيره بوتسوانا اليوم الخميس الموافق 4/9/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد حسين ايت أحمد ضمن منافسات الجولة 7 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الجزائر وبوتسوانا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.
مجموعة الجزائر وبوتسوانا
1- الجزائر 15 نقطة
2- موزمبيق 12 نقطة
3- بوتسوانا 9 نقاط
4- اوغندا 9 نقاط
5- غينيا 7 نقاط
6- الصومال نقطة
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوتسوانا
تردد قناة ssc 1
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.