نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم المونديال.. ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم تأهله إلى كأس العالم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد، مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الأثيوبي، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفوز وحده يكفي

يحتاج المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن إلى تحقيق الفوز في مباراتين الجولة السابعة والثامنة، أمام نظيره منتخب إثيوبيا وبوركينا فاسو، وذلك لضمان الوصول إلى المونديال القادم، دون النظر إلى نتائج المنتخبات المنافسة في المجموعة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من:

«بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، جيبوتي».