«إحنا قافلين بُوقنا ومش بنتكلم».. إبراهيم حسن يوجه رسائل نارية قبل مباراة مصر وإثيوبيا

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن فحوى رسائل قوية بعث بها إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إثيوبيا، المقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي أنه لم يتواصل منذ فترة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، لكنه فوجئ أمس بوصول رسالة من إبراهيم حسن على هاتفه ثم قام الأخير بمسحها سريعًا، الأمر الذي أثار اندهاشه. وأضاف شوبير: "بعدها تواصلت معه هاتفيًا وأجرينا مكالمة طويلة، سأعرض على حضراتكم أهم ما دار فيها."

وتابع شوبير نقلًا عن إبراهيم حسن: "إحنا ملتزمين الصمت تمامًا، ومش عايزين ندخل في أي جدال أو تصريحات جانبية. دلوقتي أمامنا خمسة أيام حاسمة، ونتمنى التركيز الكامل وعدم الالتفات إلى أي أمور فرعية قد تشتت الفريق."

وأشار إبراهيم حسن – حسب ما نقله شوبير – إلى أن الجهاز الفني يعمل بكل نزاهة وحيادية في عملية اختيار اللاعبين، ولا يسعى إلا لهدف واحد فقط وهو قيادة المنتخب للوصول إلى كأس العالم. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع عناصر المنظومة الرياضية، بعيدًا عن الضغوط أو الانتقادات غير المفيدة.

كما شدد على أن الجهاز الفني، حتى وإن لم يكن هو المسؤول الفني في هذا التوقيت، كان سيدعم المنتخب بنفس القوة، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا تبقى لمصلحة المنتخب الوطني.

واختتم إبراهيم حسن رسالته قائلًا: "أتمنى من الجماهير أن تحضر وتساند اللاعبين، لأنها تمثل السلاح الحقيقي والدافع الأقوى لهم داخل الملعب. كما أود أن أوجه دعوة خاصة لنجوم الكرة السابقين، من جيل التسعينات والنجوم الكبار مثل شوبير وصلاح وإبراهيم، لحضور اللقاء من داخل الاستاد، ليكونوا بجوار الفريق في هذه المواجهة المهمة."