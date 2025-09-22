نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فاركو بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي ابناء بورسعيد في هذاللقاء بالفوز على فاركو من أجل حصد الثلاثة نقاط للاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من أمين عمر، حكمًا للساحة، سمير جمال، مساعد حكم أول،عماد فرج، مساعد حكم ثان، محمود منصور، حكم رابع،محمود الدسوقي، حكم تقنية الفيديو، محمد عاطف الزناري، مساعد حكم تقنية الفيديو.

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وفاركو

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

