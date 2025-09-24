نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: الأهلي أنهى اتفاقه مع هدرسفيلد ورمضان صبحي غيّر وجهته فجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي كان قد توصل لاتفاق نهائي مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي بشأن شراء عقد رمضان صبحي، إلا أن اللاعب غيّر وجهته بشكل مفاجئ.

وقال شوقي خلال بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة: "كما أوضحت دائمًا، أنا أختار اللاعب قبل النادي، لكن في حالة رمضان صبحي الوضع كان مختلفًا عما قيل. في البداية، المفاوضات كانت بين الأهلي وهدرسفيلد ورمضان فقط، ولو كان هناك أكثر من نادٍ منذ البداية لكنت تعاملت مع الملف بشكل مختلف".

وأضاف: "هدرسفيلد طلب في البداية 8 ملايين، وبعد مفاوضات كبيرة وصل المبلغ المطلوب إلى 3.5 مليون فقط، وكان رمضان متمسكًا بالعودة إلى الأهلي. لكن بعد ذلك حدثت أمور أخرى، ومن الطبيعي أن أعمل لمصلحة اللاعب، مع التأكيد على أنني أرفض أي محاولة للتلاعب بي. احترمت رغبة رمضان حين قرر تغيير وجهته".

وتابع: "رمضان صبحي كان عكس أكرم توفيق، الأخير كان أوضح في مواقفه، ولهذا اتفقت رغبتي أنا ورمضان على إنهاء العمل بيننا في تلك الفترة".

كما كشف شوقي عن تفاصيل موقف أكرم توفيق مع الأهلي قائلًا: "أكرم انتظر تجديد عقده لمدة موسمين، وأرى أن هناك إهمالًا في التعامل مع ملفه داخل الأهلي، كما أن اللاعب لم يطلب 20 مليون جنيه في البداية كما تردد. أكرم كان متمسكًا بالاستمرار في الأهلي، ومن وجهة نظري اللاعب تعرض للظلم".

