أجندة كروية مزدحمة اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025.. قمة الاتحاد والنصر تتصدر المشهد

أحمد جودة - القاهرة - تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، سلسلة من المواجهات القوية والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية والأوروبية والعربية، حيث يترقب عشاق المستديرة مواجهات نارية أبرزها كلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر، إلى جانب قمة ألمانية بين بايرن ميونخ وفيردر بريمن، ومباراة قوية في الدوري الإسباني تجمع جيرونا ضد إسبانيول.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × فيردر بريمن – 9:30 مساءً.

مباريات الدوري الإسباني

جيرونا × إسبانيول – 10:00 مساءً.

مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج × مارسيليا – 9:45 مساءً.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الحزم × الأهلي – 6:35 مساءً.

ضمك × الاتفاق – 6:40 مساءً.

الاتحاد × النصر – 9:00 مساءً (قمة الجولة الرابعة).

مباريات الدوري القطري

الوكرة × أم صلال – 6:00 مساءً.

الشحانية × الأهلي – 8:00 مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

الظفرة × البطائح – 4:25 مساءً.

بني ياس × عجمان – 4:25 مساءً.

النصر × دبا – 7:15 مساءً.

مباريات الدوري الكويتي

الكويت × القادسية – 6:05 مساءً.