نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجاكسيو يتهم بلايلي بالتزوير ويصرخ في وجه فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي آسي أجاكسيو الفرنسي خطابًا رسميًا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مطالبًا بإلغاء القرار الصادر في 11 يوليو 2025، والذي يهدد مستقبل النادي بسبب ما وصفه بـ "الاحتيال".

يتعلق القرار باللاعب الجزائري يوسف بلايلي، الذي طالب النادي بتسديد 380،000 يورو لصالح الأهلي السعودي استنادًا إلى وثيقة زعم أنها موقعة من قبل النادي. إلا أن إدارة آسي أجاكسيو أكدت أن الوثيقة "زائفة"، وأن الشخص المذكر فيها لا يشغل أي منصب رسمي داخل النادي، في حين نفى نادي الأهلي السعودي وجود أي اتفاق من هذا القبيل.

ووفقًا لبيان النادي، فقد تقدمت الإدارة بشكوى قانونية ضد التزوير، وأكدت أن الحظر المفروض على التعاقدات يعرض استقرار النادي للخطر، ويهدد ببقاء الفريق في المنافسات. وأوضح النادي أن هذه الأزمة ليست مجرد نزاع رياضي، بل قضية وجودية تهدد تاريخ النادي وجماهيره.

طالبت إدارة أجاكسيو في خطابها الاتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء تحقيق عاجل في القضية ورفع الحظر المفروض على التعاقدات، مُشددة على أن القرار القائم يهدد ببقاء النادي الذي يمثل جزءًا حيويًا من تاريخ مدينة أجاكسيو ومنطقة كورسيكا.