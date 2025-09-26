نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات يناير والمدرب الجديد.. الخطيب يبحث ملفات الأهلي الشائكة في حضور عبدالحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محمود الخطيب اجتماعها بفرع النادي الأهلي في مدينة نصر؛ لبحث موقف فريق الكرة وتدعيماته في انتقالات يناير المقبل، وكذلك ملف المدير الفني الجديد وتطوير قطاع الناشئين.

وحضر الاجتماع كل من؛ مختار مختار وزكريا ناصف أعضاء اللجنة، ومحمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة، كما حضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ الذي تواجد لأول مرة باجتماعات لجنة التخطيط للكرة فيما شهدت الجلسة حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

وتسعى اللجنة خلال الفترة الحالية لحسم العديد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم منها التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري والتدعيمات الجديدة وملف المدير الفني الجديد.

