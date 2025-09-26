نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطائرة الباراليمبي" يعقد مؤتمرا عاما لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة عماد رمضان، مؤتمرا عاما مع أسرة اللعبة من ممثلي الأندية الأعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد، ومجلس إدارة الاتحاد، والمنتخب القومي وجهازه الفني، وممثلين عن الحكام، وذلك لعرض ماتم إنجازه خلال الثمانية أشهر الماضية عمر مجلس الإدارة الحالية، وكذا لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد، والتي تتضمن العديد من البنود الجديدة التي تصب في مصلحة اللعبة وكل أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وأندية، وحضر الاجتماع ممثلو 22 هيئة، على رأسهم عادل عفيفي وسمير موسى، محمد السيد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم غريب ادريس امين صندوق الاتحاد، عصام شحاتة وصالح الجزار.

كما حضر المؤتمر الكابتن عماد فاروق نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة.

وافتتح كابتن عماد رمضان المؤتمر بالترحيب بجميع الحضور مؤكدا أن هذا المؤتمر تنفيذا لتعهد مجلس إدارة الاتحاد مع جمعيته العمومية بالتشاور في كل ما يخص اللعبة.

وتوجه عماد رمضان بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للرياضة ككل والرياضة البارالمبية، والكرة الطائرة الباراليمبية بوجه خاص.

وأثنى رئيس اتحاد الكرة الطائرة الباراليمبي على دور زملائه أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد، وتوجه رمضان بالشكر لمجلس الإدارة السابقة على ما بذلوه.

وأكد رمضان أنه للمرة الأولى هذا الموسم يكون هناك مكافآت مالية لبطل دوري الرجال وبطل دوري السيدات.

وشدد رمضان على أنه هناك خطة طموحة لتكوين منتخب السيدات، ليكون التأهل لباراليمبياد لوس انجلوس 2028 بمنتخبي الرجال والسيدات.

وتابع رمضان تم تحسين أوضاع اللاعبين وموظفي الاتحاد، وتواجد بلجان تنظيم البطولات أشخاص من ذوي الإعاقة، وسيتم في البطولات القادمة الاستعانة باللاعبين القدامى في التنظيم.

وتم خلال المؤتمر مناقشة شروط القيد للموسم الجديد، والتي تضمنت ولأول مرة بنود لتنظيم العلاقة بين الاندية واللاعبين تضمن حقوق الطرفين، كما تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء هم عادل عفيفي نادي الحرية ببورسعيد، نصر حنفي نادي الايمان بالقاهرة، حسين كامل مركز شباب صقر قريش، محمد حسين نادي بترول أسيوط، أحمد مسعود نادي الهدف بطنطا لتشكيل اللجان التي يحتاجها الاتحاد لاستكمال لجانه في الفترة القادمة على ألا يزيد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، وعلى أن تنجز اللجنة الخماسية أعمالها خلال اسبوعين من اليوم.

واختتم المؤتمر بإعلان تكاتف الجميع خلف منتخبنا الوطني الذي يخوض منافسات بطولة العالم بأمريكا أكتوبر المقبل، حتى يحرز اللقب.

