نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة برشلونة مع نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الاولمبى.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،و بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ وستنقل مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان عبر قناة bein Sports 1HD.

تردد قناة beIN Sports 1HD

التردد: 11546

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

