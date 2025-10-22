نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يدرس ضم نجم ليفربول في صفقة كبرى محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ريال مدريد يُحضّر لما قد يكون أحد أبرز تحركاته في سوق الانتقالات المقبلة، إذ أفادت تقارير من حساب indykaila News المتخصص في أخبار الميركاتو، بأن النادي الملكي يخطط للتحرك بجدية من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن إدارة ريال مدريد تُجري بالفعل اتصالات أولية في هذا الملف، مع احتمال تنفيذ الصفقة خلال الصيف المقبل، وإن كان خيار التحرك في الشتاء لا يُستبعد تمامًا.

القطعة المفقودة في وسط الميدان

ماك أليستر، المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين في 2022، يُنظر إليه في أروقة "تشامارتين" كأحد الحلول المثالية لتدعيم خط الوسط، وهو اسم يحظى بإعجاب كبير من قبل الإدارة الرياضية، التي تحدثت مرارًا عن قدراته الفنية وتكامله التكتيكي.

ورغم أن من الصعب تخيل الرئيس فلورنتينو بيريز يدفع مبلغًا ضخمًا في صفقة من هذا النوع، خاصة في ظل التوجه الحالي نحو الاستقرار المالي، فإن إعجاب إدارة النادي باللاعب يجعل الفكرة قائمة بقوة.

الوضع في ليفربول

من جهة أخرى، يعيش ليفربول فترة متذبذبة هذا الموسم، رغم الإنفاق الكبير في الصيف الماضي. الفريق يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ويمر بسلسلة من النتائج السلبية، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات داخل التشكيلة، وربما يعيد النظر في مستقبل بعض نجومه، ومن بينهم ماك أليستر.

خطط ريال مدريد المستقبلية

في الوقت الحالي، لا يرى النادي أن تدعيم خط الوسط يمثل أولوية قصوى، خصوصًا في ظل المستوى المتصاعد الذي يقدمه أردا غولر وثقة الجهاز الفني في تطور إدواردو كامافينغا خلال الأشهر المقبلة.

الأولوية في "فالديبيباس" تتركز على تجديد الخط الدفاعي، حيث تتابع الإدارة أسماء مثل إبراهيم كوناتي ومارك غيهي ودايو أوباميكانو، إضافة إلى مراقبة تطور الشابين جاكوبو رامون (المعار إلى كومو) وخوان مارتينيز من كاستيا، الذي قد يصعد للفريق الأول قريبًا.

مرحلة انتقالية في الفريق

وتمثل التعاقدات الأخيرة مع دين هويخسن وألفارو كارّيراس وترنت ألكسندر-أرنولد بداية عملية تجديد تدريجي في تشكيلة ريال مدريد التي يقودها تشابي ألونسو، خصوصًا مع اقتراب رحيل الثنائي دافيد ألابا وأنطونيو روديغر في عام 2026 — الأول بنسبة شبه مؤكدة، فيما قد يختار الألماني خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط ضمن عقده الأخير في مسيرته.

باختصار، ورغم أن صفقة ماك أليستر ليست أولوية عاجلة، إلا أنها تُعد من التحركات التي قد تُثير حماسة جماهير ريال مدريد في المستقبل القريب.