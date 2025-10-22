نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد مباريات مثيرة من أجل حسم التأهل بنظام المسابقة الجديد.

وحتى الآن يتواجد بطل النسخة الماضية باريس سان جيرمان على صدراة الترتيب، في منافسة قوية مع ارسنال وإنتر ميلان.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب المسابقة قبل انطلاق مباريات اليوم:-

1-باريس سان جيرمان: 9 نقاط

2- إنتر ميلان: 9 نقاط

3- أرسنال: 9 نقاط

4-بورسيا دورتموند: 7 نقاط

5-مانشستر سيتي: 7 نقاط

6- بايرين ميونخ: 6 نقاط

7-نيوكاسل يونايتد: 6 نقاط

8- ريال مدريد: 6 نقاط

9- برشلونة: 6 نقاط

10قرة باغ: 4 نقاط

11-بي اس في: 4 نقاط

12- توتنهام 4 نقاط

13 - أولمبيك مرسيليا: 3 نقاط

14-كلوب بروج: 3 نقاط

15- سبورتينغ: 3 نقطة

16-اينتراخت: 3 نقاط

17- ليفربول: 3 نقاط

18- أتليتكو مدريد: 3 نقاط

19- تشليسي؛ 3 نقاط

20- جالاتا سراي: 3 نقاط

21-أتالانتا: 3 نقاط

22-نابولي: 3 نقاط

23- سانت خيلويزي: 3 نقاط

24-يوفنتوس: 2 نقطة

25-بودو غليمت: 2 نقطة

26-بافوس: 2 نقطة

27-ليفركوزن: 2 نقطة

28- موناكو؛ نقطة

29-فياريال: نقطة

30- سلافيا براغ: نقطة

31- كوبنهاغن: نقطة

32-أولمبياكوس: نقطة

33-كيرات: نقطة

34-بنفيكا: صفر

35-أتليتك بلباو: صفر

36- أياكس: صفر.