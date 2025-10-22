نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يهيمن على ترشيحات كاف لأفضل لاعب داخل القارة لعام 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح أربعة لاعبين من نادي بيراميدز للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2025، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها اللاعبون من النادي السماوي مؤخرا.

ونجح نادي بيراميدز خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر الفريق تصنيف الأندية في القارة السمراء.

ورشح الاتحاد الأفريقي، ثلاثي نادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، والكونغولي فيستون ماييلي، والبوركيني بلاتي توريه، للفوز بجائزة لاعب العام داخل القارة وكذلك إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والمنتقل مؤخرا إلى الجزيرة الإماراتي لذات الجائزة عن فترته مع بطل إفريقيا والتي توج خلالها بلقب دوري الأبطال.