خيتافي يعمّق جراح جيرونا

خيتافي يعمّق جراح جيرونافاز خيتافي على ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد، في مستهل الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح التسجيل ماريو مارتين لخيتافي في الدقيقة 72، من تمريرة لويس ميلا، ثم أضاف بورخا مايورال لاعب ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 86 من صناعة أليكس سانكريس.. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بديل الضائع للشوط الثاني حصل كريستيان ستواني على ركلة جزاء لجيرونا، ونفذها اللاعب نفسه ليسجل هدفا لفريقه يقلص به الفارق قبل النهاية.

ورفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما بقي جيرونا، الذي تلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم، في المركز الأخير برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال أوفييدو صاحب المركز قبل الأخير.