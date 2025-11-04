نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للشباب.. موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 عام أمام هايتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما لمواجهة نظيره منتخب هايتي، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم للشباب، والتي تقام على الأراضي القطرية في الفترة من 3 نوفمبر الجاري وحتى الـ27 من الشهر ذاته.

كأس العالم للشباب.. موعد مباراة منتخب مصر تحت 17 عام أمام هايتي والقنوات الناقلة

ويحتضن ملعب 5 بمنطقة أسباير، مواجهة الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مواجهة أشبال الفراعنة أمام منتخب هايتي.

ويسعى المنتخب المصري للشباب بقيادة المدرب أحمد الكاس في تقديم عرض قوي مع ضربة البداية، ومن ثم حصد الثلاث نقاط أمام منتخب هايتي.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، والتي تضم كل من:

فنزويلا، هايتي، انجلترا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما أمام هايتي، عبر قناة بي إن سبورتس المجانية بصوت المعلق أحمد فؤاد، كما ستنقل عبر قناة الكأس HD3، بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.

يذكر أن البطولة تضم 48 منتخبا يشارك في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، مقسمة على 12 مجموعة، حيث تكون هذه المرة هي الأولى التي تشهد تواجد 48 منتخبا في البطولة.