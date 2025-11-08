منافسات بطولة الفرق لفئة العموم لكرة الطاولة تختتم اليوم

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة فرق العموم لكرة الطاولة للعام الجاري، وذلك بعد ثلاثة أيام مليئة من التنافس والاثارة والندية بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة 12 من الأندية المحلية وبتواجد لاعبين محترفين في عدد من الأندية، وستقام المباراة النهائية مساء يوم الأحد بحضور العميد متقاعد سعيد بن محمد بن راشد الحجري رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة وممثلي الأندية المحلية المشاركة بالبطولة.

وتأهلت أندية طاقة وعبري والسيب والرستاق الى المربع الذهبي للبطولة، بعد منافسات قوية في دور المجموعات وكذلك دور ربع النهائي، وتم تقسم الاندية المشاركة الى مجموعتين وبواقع ستة أندية في كل مجموعة حيث ضمت المجموعة الأولى كل من أندية: صلالة والرستاق وطاقة والبشائر وقريات والعامرات بينما خاضت أندية عبري والسيب والسويق وينقل ومصيرة ونخل منافساتها في المجموعة الثانية.

وتأهل من المجموعة الأولى أندية الرستاق كمتصدر للمجموعة وبرصيد 10 نقاط ومن ثم نادي طاقة وثالثا نادي صلالة فيما حل نادي البشائر بالمركز الرابع، أما في المجموعة الثانية فقد ضمنت أندية السيب وعبري والسويق ومصيرة تأهلها الى المرحلة الثانية بالترتيب من البطولة.