لجنة الفروسية بشناص تنظم سباق الخيل التأهيلي

شناص: من إبراهيم الفارسي

نظمت لجنة الفروسية في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة سباق الاثارة على مستوى الولاية للخيول العربية والمهجنة لموسم 2026/2025 م وذلك في ميدان الفروسية بجانب منتزه القرم الطبيعي .

وأكد عبدالعزيز بن سليمان العبري رئيس لجنة الفروسية بشناص : ان رياضة الفروسية بكافة انواعها هي موروث حضاري وثقافي ينبغي الاهتمام به والمحافظة عليه وتشجيع الاجيال لممارسة هذه الرياضة العريقة وتطويرها واثراء الجانب السياحي بشكل اكبر وتطرق العبري قائلا: لقد حرصت لجنة شناص للفروسية على العمل في زيادة عدد منتسبي هذه الرياضة وتنوع الاهتمام بكافة انواع الفروسية وتنوع السلالات في الولاية حيث أسفرت نتائج السباق على النحو التالي الشوط العربي جاءت في المركز الأول "قمرة " من اسطبل احمد الوشاحي بقيادة الفارس سعيد الصوافي والمركز الثاني " خطاب " من اسطبل احمد الوشاحي بقيادة الفارس سيف العبري اما المركز الثالث " مسك" من اسطبل الخزيمي بقيادة الفارس أياد المزروعي .

وفي شوط الخيول المهجنة جاء في المركز الأول " برق " من اسطبل العز بقيادة الفارس معتز الزعابي والمركز الثاني "الابهر" من اسطبل الخزيمي بقيادة الفارس أياد المزروعي اما المركز الثالث " سلطانة " من اسطبل الخزيمي بقيادة الفارس علي الخزيمي .