بنك مسقط يشارك فـي دعم تنظيم بطولة السيد عباس للجولف

بمشاركة 130 لاعبًا

من منطلق اهتمامه بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في دعم تنظيم بطولة السيد عباس للجولف لهذا العام والتي نُظمت مؤخرًا بملعب نادي غلا للجولف، وشهدت البطولة هذا العام مشاركة واسعة تضم حوالي 130 لاعبًا من لاعبي الجولف، وفي ختام فعاليات البطولة قام صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع محافظة مسقط بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة في مختلف الفئات. هذا ويعد البنك أحد المساهمين والداعمين لإنجاح البطولة لعدة سنوات متتالية، بهدف دعم وتشجيع الرياضة وتطوير مهارات اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية. وقد اجتذبت هذه البطولة طوال السنوات الماضية أفضل لاعبي الجولف الهواة المحليين في السلطنة للتنافس على الألقاب كما حققت نجاحًا كبيرًا وأداءً متميزًا بين اللاعبين المحترفين وعشاق رياضة الجولف.

وخلال الحفل الختامي، ألقى صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع محافظة مسقط ببنك مسقط، كلمة عبّر فيها عن الأهمية التي يوليها البنك للمساهمة في دعم مثل هذه الفعاليات والمشاركة المستمرة في بطولة السيد عباس للجولف كونها تشهد سنويًا مشاركة قوية وإقبالاً كبيرًا من محبي الرياضة، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تقديم الدعم للمواهب الرياضية في السلطنة من خلال عدد من المبادرات والبرامج السنوية، كما قدّم المعيني الشكر والتقدير للمشاركين ولنادي غلا للجولف على شراكته في دعم المبادرات التي تساهم في في تطور السلطنة في مختلف المجالات.

هذا ويواصل بنك مسقط المشاركة في مختلف المبادرات والأنشطة المجتمعية كجزء من جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكة الناجحة مع مختلف الجهات، كما يحرص على تقديم الدعم للأنشطة الرياضية المختلفة بشكل مستمر كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ويعد برنامج «الملاعب الخضراء» أحد البرامج الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها بنك مسقط سنويًا بهدف تقديم الدعم للفرق الرياضية الأهلية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير مساحات خضراء في البلاد، وكذلك فهي توفر مكانا ملائما لمختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية حيث استفاد حتى الآن من برنامج «الملاعب الخضراء» 223 فريق وأكثر من 77 ألف مستفيد في جميع أنحاء السلطنة.