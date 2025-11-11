منتخبنا الوطني لناشئي القدم يتوجه إلى تايلاند لإقامة معسكر خارجي قبل السفر إلى ميانمار

يخوض تجربتين استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية

كتب ـ خالد الجلنداني :

غادرت يوم امس بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم متوجهة الى العاصمة التايلاندية بانكوك لاقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 10 الى 20 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب التايلاندي يوم 13 نوفمبر الجاري والمباراة الثانية مع المنتخب الكويتي يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في السعودية، حيث أوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة السابعة بجوار منتخبات أفغانستان، ميانمار (المضيفة)، سوريا، نيبال وعقب ختام المعسكر الخارجي سوف تتوجة بعثة المنتخب الى ميانمار للمشاركة في التصفيات، واختار المدرب الوطني احمد بن سالم بيت سعيد 23 لاعبا للمشاركة في المعسكر الخارجي والتصفيات هم : سالم الرواحي وعبدالله الزعابي وعبدالله البلوشي وعبدالله السعدي وبشار الشامسي ومحمد الجابري ونمار العامري وعوض السعدي ومحمد البلوشي ومبارك العامري وتركي الغساني ومعاذ الهنائي وبشار الغافري والحسن باحجاج وصالح البلوشي وسعد المعمري وأحمد اليحمدي ومحمد آل هاشم وتركي الرزيقي والأزهر السعدي ومشعل الرقادي ومحمد العريني ونزار السليمي.

وقد خاض منتخبنا خلال الفترة الماضية عدة معسكرات داخلية ومعسكرا خارجيا في البحرين شهر اكتوبر الماضي خاض خلاله مباراتين امام المنتخب البحريني فاز في المباراة الأولى بنتيجة 4/‏‏2 وكرر فوزه في المباراة الثانية بنتيجة 4/‏‏3 هدف من خلالها الجهاز الفني الى تجربة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية بعد مشاركتهم الأخيرة في شهر أكتوبر بكأس الخليج العربي للناشئين التي خرج منها مبكرا.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من مرحلة واحدة في تجمع خلال الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر 2025. ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة لينضموا إلى تسعة منتخبات سبق أن ضمنت تأهلها تلقائياً من خلال تأهلها إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي: قطر، أوزبكستان، السعودية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليابان، طاجيكستان، الإمارات، وإندونيسيا.

وضمت المجموعة الأولى كلا من الصين المضيفة وبنجلادش والبحرين وبروناي دار السلام وتيمور الشرقية وسريلانكا، في حين تكونت المجموعة الثانية من كل من اليمن ولاوس وقرغيزستان المضيفة وكمبوديا وجوام وباكستان. وتستضيف فيتنام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبها كل من ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج الصين وجزر شمال ماريانا وماكاو، في حين جاء منتخب إيران في المجموعة الرابعة بمواجهة الهند المضيفة وفلسطين والصين تايبيه ولبنان. وجاءت المجموعة الخامسة قوية، حيث ضمت كلا من أستراليا والعراق والفلبين والأردن المضيف وبوتان، وفي المقابل ضمّت المجموعة السادسة منتخبات تايلاند المضيفة والكويت وتركمانستان ومنغوليا والمالديف.