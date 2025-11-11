منتخبنا يواصل العمل والسودان يصل اليوم وبعثة الأحمر تغادر للدوحة 23 نوفمبر

استعدادا لوديتي السودان وساحل العاج

متابعة ـ صالح البارحي :

يواصل منتخبنا الوطني الأول تدريباته اليومية بقيادة البرتغالي كيروش، الذي يسعى من خلال معسكره الداخلي الحالي أن يصل بالاحمر إلى درجة الكمال قبل مواجهة الصومال بالمرحلة التأهيلية لبطولة كأس العرب، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر القادم، ومن باب أولى فإن الهدف الأول هو تجاوز المطب الأول الذي يتكرر للمرة الثانية في مسيرة الاحمر بكأس العرب، وهو لقاء المنتخب الغامض المتطور (الصومال) بتاريخ 26 نوفمبر الحالي في الدوحة، كيروش يعمل حاليا على التهيئة الكاملة للفريق الحالي بقائمته الجديدة والتي ستفتقد لعناصر رئيسية غابت لأسباب مختلفة، حيث سيغيب عن المرحلة القادمة محسن الغساني لارتباطه مع ناديه التايلندي، وعبدالرحمن المشيفري وخالد البريكي بسبب أزمة التاشيرة الخاصة بالسفر إلى التشيك، والتي ساهمت في بقاء الاثنين بالسلطنة منذ نهاية مباراتنا امام الامارات في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال العالم 2026م، وأرشد العلوي للإصابة، وبالتالي أصبح الوضع الحالي بحاجة إلى الكثير من العمل لتعويض الرباعي بالشكل المثالي قبل خوض منافسات كأس العرب بدءا من اللقاء المفصلي أمام الصومال .

عمل متواصل

منتخبنا خاض يوم أمس حصتين تدريبيتين صباحية في الصالة الرياضية تكفل بها المعد البدني الذي يبحث عن تأهيل اللاعبين بالصورة التي يتمناها الجهاز الفني للمرحلة القادمة، فيما الحصة المسائية التي قادها كيروش تواصلت بعمل مختلف وهو رفع معدل التجانس بين اللاعبين، خاصة بأن هناك أسماء جديدة عادت للقائمة وأخرى خرجت، وتطبيق ما هو مطلوب تطبيقه في مباراة الصومال الحاسمة وقبلها مباراتي السودان وساحل العاج الوديتين خلال هذا المعسكر قبل السفر للدوحة إن شاء الله تعالى . كيروش أبدى ارتياحا كبيرا لما قدمه اللاعبون في التدريبات اليومية حتى اللحظة، وسيواصل العمل وفق النهج الذي يراه مناسبا للمرحلة القادمة، ما ساعده في ذلك الطموح الكبير للاعبين في أن ينسفوا ما أخفقوا فيه بالملحق الآسيوي والتعويض بالشكل الأفضل في كأس العرب التي سجل فيها منتخبنا أداء رائعا في النسخة الماضية، قبل ان يخرج من الدور الثاني أمام تونس المكتمل رفقة أداء مميز للغاية أشاد به الجميع بقيادة برانكو إيفانكوفيتش في تلك الفترة بعد خسارته 1 /‏ 2 في أمسية نال فيها الأحمر كل الاستحسان والرضا من الجميع.

السودان يصل اليوم

بحسب البرنامج وخطاب التأكيد الذي تلقاه الاتحاد العماني لكرة القدم حول موعد وصول المنتخب السوداني لمواجهة منتخبنا الودية بتاريخ 14 نوفمبر الحالي، فإن بعثة المنتخب السوداني ستصل اليوم إلى سلطنة عمان إن شاء الله تعالى، ما يعني أن الفريق السوداني سيخوض ثلاث حصص تدريبية قبل مواجهة الأحمر مساء الجمعة القادم، وستكون المباراة البروفة الأولى لمنتخبنا فيما تنتظر مباراة أخرى أمام ساحل العاج مساء الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، والتي ستكون البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة يوم الأحد بتاريخ 23 من الشهر الحالي استعدادا لمباراة الصومال بتاريخ 26 .

وصول ساحل العاج

أما بعثة منتخب ساحل العاج فمن المقرر أن تصل يوم السبت 15 نوفمبر الحالي إلى السلطنة قادمة من المملكة العربية السعودية، حيث سيلعب المنتخب الافريقي مباراة ودية دولية أمام السعودية في الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعه 14 نوفمبر، وسيخوض الفريق الزائر 3 حصص تدريبية قبل مواجهة منتخبنا الودية مساء الثلاثاء 18 نوفمبر . الجدير بالذكر، أن مباراتي السودان وساحل العاج الوديتين مع الاحمر ستقامان على ساحة استاد السيب في الساعة السابعة مساء إن شاء الله تعالى .

وصول العلوي

بحسب البرنامج المتفق عليه، فإن موعد وصول لاعب منتخبنا ونادي الوحدات الاردني المنذر العلوي العائد من جديد لقائمة الاحمر يوم أمس لينضم لمعسكر المنتخب، ومن المتوقع أن يخوض أولى حصصه التدريبية مساء اليوم إن شاء الله تعالى، حيث خاض مباراة فريقه الوحدات مساء أمس الأول أمام البقعة وساهم في فوز فريقه بالمباراة 3/‏1 بالدوري الأردني .

المغادرة للدوحة

من المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول إلى الدوحة مساء الاحد 23 نوفمبر الحالي، وذلك للدخول في معسكر أخير قبل مواجهة الصومال في المرحلة التأهيلية لكأس العرب يوم الاربعاء 26 نوفمبر، وهي المباراة التي ستحدد تواجد منتخبنا في كأس العرب من عدمه، حيث تنتظره مجموعة تضم المغرب والسعودية وجزر القمر أو اليمن في حالة تمكنه من تجاوز عقبة الصومال الصعبة .

رفع القائمة

رفعت بالامس قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، وضمت القائمة (23) لاعبا من أصل (25) لاعبا هم المتواجدون حاليا بالمعسكر الداخلي، إلا أنه بالإمكان تغيير حارس مرمى في حالة إصابة واحد من الحراس الثلاثة خلال البطولة من القائمة المسجلة والتي تشمل (55) لاعبا ، أما بالنسبة للاعب فيمكن استبداله قبل البطولة بـ (24) ساعة من قائمة (55) لاعب التي ضمتهم القائمة الأولية .