الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال عمان» لدعم السباقات فـي مناطق الامتياز

تجديد الشراكة للعام الثاني عشر على التوالي

تغطية ـ خالد الجلنداني :

تصوير ـ سعيد البحري :

وقع الاتحاد العُماني لسباقات الهجن صباح أمس، اتفاقية مع شركة أوكسيدنتال عمان لرعاية سباقات الهجن بمناطق الامتيار للموسم 2025/‏2026 م بفندق كيرياد مسقط بحضور سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وقع الاتفاقية نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العماني لسباقات الهجن الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد وعن شركة أوكسي عُمان ثامر بن حمد بن داود نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والاتصالات والشؤون العامة بشركة اوكسي عمان وبحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والشركة الرعاية .

وتنص الاتفاقية بان تقوم الشركة برعاية سباقات الهجن التي تقام في مناطق الامتياز بمحافظة الداخلية ومحافظة الظاهرة ومحافظة الوسطى بالإضافة إلى دعم السباق السنوي العام الذي تشارك فيه جميع ولايات سلطنة عُمان.

وكان الاتحاد العماني لسباقات الهجن اعلن عن سلسلة سباقات مدعومة من شركتي شل عُمان وأوكسيدنتال عُمان في مناطق الامتياز، مما يعكس التزام هذه الشركات بدعم الرياضات التقليدية حيث أقيم السباق الأول خلال الفترة من 8 الى 9 اكتوبر الماضي في محافظة الداخلية برعاية شل عُمان، وخلال الفترة من 22 الى 23 اكتوبر الماضي أقيم سباق في محافظة الظاهرة برعاية شل عُمان ويقام خلال الفترة من 12 الى 13 نوفمبر الجاري سباق بمحافظة الوسطى برعاية أوكسيدنتال عُمان، كما ترعى نفس الشركة سباقا آخر خلال الفترة من 26 الى 27 نوفمبر الجاري بمحافظة الداخلية ويقام خلال الفترة من 20 الى 21 ديسمبرالقادم سباق في محافظة الوسطى برعاية شل عُمان والسباق الأخير يقام خلال الفترة من 7 الى 8 يناير 2026م في محافظة الظاهرة برعاية أوكسيدنتال عُمان.

شراكة حقيقية

أكد الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لسباقات الهجن سعداء جدا بتوقيع اتفاقية الشراكة السنوية الجديدة بين الاتحاد وشركة أوكسيدنتال عُمان لدعم سباقات الهجن وملاك الهجن في كافة مناطق الامتياز بمختلف محافظات سلطنة عُمان. واضاف سعيد الغفيلي ندخل هذه السنة «العام الثاني عشر» لهذه الشراكة الاستراتيجية الناجحة التي بدأت قبل 11 عامًا وها نحن نجددها مجددًا مع شركة أوكسيدنتال عُمان التي أثبتت على مدار السنوات الماضية التزامها الحقيقي بدعم التراث العُماني الأصيل وتنمية المجتمعات المحلية، وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الدعم المالي للسباقات فحسب بل تساهم بشكل فعال في إيجاد حراك اقتصادي واجتماعي ملموس في مناطق الامتياز.

وقال الغفيلي بأن الاتحاد أعدّ منذ بداية الموسم الحالي برنامجًا متكاملاً وطموحًا لسباقات الهجن في مناطق الامتياز يشمل سلسلة من السباقات ووجة دعوة لباقي شركات القطاع الخاص للانضمام إلى رعاية سباقات الهجن ونأمل بان نشهد شراكات جديدة تعزز من مكانة سباقات الهجن كأحد أبرز الموروثات الثقافية التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

اختتم سعيد الغفيلي حديثه بالتأكيد على أن سباقات الهجن في سلطنة عُمان تشهد تطورًا سريعًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة أو الجوائز أو التقنيات المستخدمة مما جعلها وجهة جاذبة لملاك الهجن.