نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمد عمرو: أحمل مهمة صناعة المواهب العربية والدولية في عالم الإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد عالم الإسكواش تألقًا مستمرًا، ويساهم في هذا التألق نخبة من المدربين الذين ساهموا في صناعة أبطال حقيقيين. ومن بين هؤلاء المدربين البارزين، يأتي اسم المصري احمد عمرو، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال تدريب الإسكواش على مستوى العالم.

يتميز عمرو بخبرته الواسعة في اللعبة، والتي اكتسبها من خلال مسيرته كلاعب محترف، وبعد اعتزاله اللعب، تحول إلى التدريب، ونقل خبراته إلى جيل جديد من اللاعبين في مختلف دول العالم، الذين سرعان ما أثبتوا جدارتهم على الصعيد العالمي.

وبدء احمد عمرو مشواره التدريبي في نادي الصيد بالقاهرة واشتهر بجلسات التدريب المنظمة والحيوية حيث يركز على الانضباط واللياقة البدنيةوالتركيز لدى اللاعبين لينضم بعدها إلى معسكر نادي بالم هيلز للإسكواش في هونغ كونغ عام ٢٠٢٤ حيث عمل مع فئات عمرية مختلفة وساعد في تحسين أساليب اللعب كما رافق المدرب أمير وجيه إلى المملكة العربية السعودية لاكتساب خبرة تدريبية إضافية ليقوم بعدها بتدريب كلا من:

- مصطفى عسل (المصنف الأول عالميًا حاليًا).

- سلمى هاني (المصنفة الثامنة عالميًا سابقًا، والمصنفة الثالثة عشرة عالميًا حاليًا).

واتجه عمرو إلى تطوير قطاع الناشئين حيث قام بتدريب يوسف سالم (بطل بريطانيا المفتوحة وأمريكا المفتوحة تحت ١٧ عامًا) وحبيبة رزق (بطلة بريطانيا المفتوحة مرتين في فئتي تحت ١٣ عامًا وتحت ١٥ عامًا).

تتميز طريقة تدريب عمرو بتركيزها على الجانب الفني والبدني والنفسي للاعب، مما يساعده على تحقيق أفضل النتائج كما يتميز بأسلوبه المميز في التواصل مع اللاعبين، مما يخلق بيئة تدريبية محفزة ومشجعة. وساهم وجيه بشكل كبير في تطوير لعبة الإسكواش في الوطن العربي وكذلك في أوروبا وأميركا، حيث ساهم في اكتشاف العديد من المواهب الشابة، وتدريبهم على أعلى مستوى. وقد أثمرت جهوده عن تحقيق العديد من الإنجازات للمنتخب المصري في مختلف البطولات الدولية.

لا يقتصر دور عمرو على تدريب اللاعبين، بل يحرص أيضًا على نشر اللعبة وتطويرها على المستوى المحلي والدولي، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية والمحاضرات، وإقامة البطولات المختلفة، مستثمرا موهبته الفريدة في اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، فهو لا يقتصر دوره على التدريب التقني فقط، بل يتعداه إلى بناء شخصية اللاعب نفسيا وذهنيا، مما يساهم في تحقيق نتائج مبهرة. لطالما أثبت قدرته على تحويل اللاعبين الموهوبين إلى أبطال عالميين، فهو يمتلك رؤية ثاقبة للمستقبل، ويعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى كل لاعب.

مصر مدرسة حقيقية في لعبة الإسكواش

ساهم عمرو بشكل كبير في تطوير اللعبة في مصر، ورفع اسمها عاليا في المحافل الدولية، فهو مدرسة حقيقية في الإسكواش، يحرص على نقل خبراته إلى الأجيال القادمة، لذا قال أحمد عمرو: «تزدحم أجندتي الدولية كل عام، بهدف نشر لعبة الإسكواش على المستوى العربي، بعد أن باتت مصر رائدة عالميا في اللعبة، وتضم أجندتي الدولية ارتباطات خارجية كثيرة داخل وخارج مصر».

واختتم مدرب الإسكواش المصري احمد عمرو قائلا: «لا تتوقف معسكراتي الخارجية والدولية عند هذا الحد، بل تمتد إلى هونغ كونغ على الصعيد الآسيوي، بجانب معسكراتي الخارجية ومن خلال تلك الزيارات المتعددة والدولية، أحرص على نقل خبراتي وما وصلت إليه أحدث طرق التدريب في عالم الإسكواش».