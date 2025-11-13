نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إنجاز جديد يضاف لتاريخ نادي فاركو، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش كأفضل هدف عن عام 2025.



وتواجد هدف عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق في شباك الأهلي لحساب كأس عاصمة مصر الموسم الماضي ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة.



وكان عمرو ناصر قد سجل هدفًا في فوز فاركو بنتيجة 2-1 على الأهلي آنذاك في مرحلة المجموعات.



وجاءت الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور



لامين يامال – برشلونة × إسبانيول



وبذلك يعد هدف نجم فاركو هو أول هدف محلي يتم ترشيحه لجائزة بوشكاش.



ويمكن لعشاق الكرة المصرية التصويت لاختيار هدف نجم فاركو عبر موقع الاتحاد الدولي (فيفا).



وانتقل عمرو ناصر إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من فاركو.