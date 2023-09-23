العالم اليوم - تعرف عليها.. مهن تعرض أصحابها لخطر "الحالة الصحية الرومانية"

انتم الان تتابعون خبر تعرف عليها.. مهن تعرض أصحابها لخطر "الحالة الصحية الرومانية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 سبتمبر 2023 11:24 صباحاً - حذر الخبراء من أن المعلمين و مصففي الشعر والممرضات معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالدوالي، الحالة الصحية التي تم تسجيلها منذ القدم في العصر الروماني.

وتحتاج هذه المهن إلى الوقوف لفترات طويلة، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة المؤلمة.

وقال مارك براتبي، استشاري الأشعة: "مشكلة الدوالي ليست جديدة، هناك سجلات للحالة في العصر الروماني".

وأضاف: "نشاهد الكثير من مصففي الشعر والممرضات والمعلمين في العيادة، الوقوف على القدمين لفترات طويلة يؤدي للإصابة بالدوالي".

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "تشير بعض الأبحاث إلى أن الوظائف التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة قد تزيد من خطر الإصابة بالدوالي، وهذا لأن الدم لا يتدفق بسهولة عندما تقف لفترات طويلة من الزمن".

الدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة تحدث عادة في الساقين والقدمين.

يمكن أن تكون زرقاء أو أرجوانية داكنة، وغالبا ما تبدو متكتلة أو منتفخة أو ملتوية.

في بعض الأحيان تكون غير مؤلمة، ولكن في أحيان أخرى يمكن أن تكون مصحوبة بما يلي:

شعور بألم وثقل في الأرجل.

تورم القدمين والكاحلين.

إحساس بالحرقان أو الخفقان في الساقين.

تشنجات في عضلات الساقين، خاصة في الليل.

الجلد الجاف والحكة.

الحفاظ على الصحة، وتناول الطعام الجيد، وعدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة للغاية، والاعتناء بوزنك وممارسة الرياضة قدر الإمكان، كلها أمور جيدة تسهم بتقليل خطر الإصابة بالحالة.