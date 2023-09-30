إنقاذ عشرات المهاجرين بعد حريق على متن عبارة إيطالية

روما ـ ا.ف.ب: أعلنت السُّلطات الإيطالية إنقاذ أكثر من 100 راكب، بينهم مهاجرون، من عبَّارة أبحرت من جزيرة لامبيدوسا باتجاه صقلية، بعد اندلاع حريق في غرفة المحرِّك. وقال خفر السواحل إنَّ العبَّارة التي كانت تبحر من لامبيدوسا إلى بورتو إمبيدوكلي بجنوب صقلية كان على متنها 177 شخصًا، بينهم 27 من أفراد الطاقم و83 مهاجرًا. وتم إجلاء كافة ركاب العبَّارة عبر القوارب باتجاه صقلية أو لامبيدوسا، بحسب خفر السواحل. سُجل وصول أكثر من 130 ألف مهاجر هذا العام عند سواحل إيطاليا حتى الآن، أي ضعف العدد العام الماضي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

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