زيلينسكي يعلن عن تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية

بوتين يتعهد بإعادة بناء المناطق المتضررة كييف ـ موسكو ـ وكالات: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إنشاء ما أطلق عليه «تحالف الصناعات الدفاعية» لتصنيع الأسلحة.

وقال زيلينسكي الذي نظَّم منتدى من أجل صناعة الدفاع الدولية في كييف، إنَّ تطوير صناعة دفاعية حديثة في أوكرانيا أولوية قصوى. وأضاف أنَّ الهدف هو جعل أوكرانيا أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنَّ بلاده تعتزم إنتاج الصواريخ والمُسيَّرات وقذائف المدفعية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة.

وأضاف زيلينسكي «أوكرانيا مستعدة لتوفير شروط خاصة للشركات المستعدة لتطوير الإنتاج الدفاعي مع بلادنا»، بما في ذلك تمويل خاص، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي.

إلى ذلك وفي الذكرى السنوية الأولى لضمِّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية، هي «خيرسون» و«زابوريجيا» و«دونتسك» و«لوجانسك»، تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإعادة بناء المناطق التي دمَّرتها الحرب.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو، أصدرها الكرملين «سيتم إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والطُّرق والمتاحف والآثار وترميمها».

وأضاف أنَّ جميع المناطق الروسية تقدِّم «مساعدتها الأخوية» في جهود إعادة الإعمار.

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