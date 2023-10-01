القدس المحتلة ـ د.ب.أ: دعت جماعة تنظم الاحتجاجات الشَّعبية على حدود قطاع غزة و»إسرائيل» إلى استئناف التظاهرات بعد ثلاثة أيام من وقفها إثر وساطات إقليمية. وتوعَّدت جماعة «الشباب الثائر»، المدعومة من حركة حماس وفصائل أخرى في بيان وزِّع على الصحفيين، بـ«إعادة إشعال الحدود الشرقية لقطاع غزة ردًّا على اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى». واتَّهم البيان «إسرائيل» بأنَّها «أوغلت في دنس مقدَّساتنا وقُلنا سابقًا إنَّ الأقصى خطٌّ أحمر، وعليه قررنا أخذ زمام المبادرة بتوسيع رقعة المواجهة وكب الزيت على النار وإشعال حدودنا الشرقية».

وكانت الجماعة نفسها أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن تعليق الاحتجاجات الشَّعبية قرب الحدود بين قطاع غزة و»إسرائيل» بعد وساطات من الأُمم المُتَّحدة وقطر ومصر لاستعادة الهدوء في القطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعوات لاستئناف الاحتجاجات على حدود قطاع غزة وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.