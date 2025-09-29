نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مسئول بالبيت الأبيض: الاقتراب من الاتفاق على خطة ترامب لوقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسئول بالبيت الأبيض، أن المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اقتربت كثيرًا من التوصل إلى اتفاق.

مباحثات مكثفة بين الأطراف المعنية

نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه عقدوا اجتماعًا مطولًا مع المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف لمناقشة مقترح ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تشير إلى جدية الأطراف المعنية نحو التوصل لتسوية.

تصريحات ترامب وتفاؤله بالسلام

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك "فرصة سانحة" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب: "نحن نسير على ما يرام"، دون الكشف تفاصيل إضافية حول الجهود المبذولة أو الأطراف المشاركة في المفاوضات.