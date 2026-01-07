تحديث أسعار الوقود في مصر: كم يكلف لتر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تواصل الحكومة المصرية -عبر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية- متابعة حركة الأسواق العالمية وانعكاساتها على الصعيد المحلي، لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوافرها بشكل منتظم.

ومع حلول اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 يترقب المواطنون استقرار الأسعار الرسمية نظرًا لارتباطها الوثيق بتكاليف النقل وأسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث تعمل الدولة على موازنة الأمور لتقليل الضغوط المعيشية وضبط إيقاع الحياة اليومية في مختلف المحافظات.

قائمة أسعار البنزين بمحطات الوقود

لم تطرأ تغييرات مفاجئة على أسعار الوقود مع بداية تعاملات اليوم، إذ أتت على النحو التالي:

استقر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهًا.

بينما سجل بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا.

جاء بنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا للتر الواحد.

سعر السولار اليوم

السولار يعد المحرك الأساسي لعمليات نقل البضائع، فقد ثبت سعره عند 17.50 جنيهًا، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار تعريفة الركوب ومصاريف الشحن في الوقت الحالي.

أسعار الغاز المنزلي والاحتياجات الصناعية

على صعيد الطاقة المستخدمة في البيوت والمصانع، استقرت أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 225 جنيهًا، في حين بلغت الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيهًا.

أما الغاز الطبيعي للمنازل، فيتم احتسابه وفق نظام الشرائح، حيث تبدأ الشريحة الأولى من 4 جنيهات للمتر المكعب وتصل إلى 7 جنيهات في الشريحة الأعلى استهلاكًا.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد سجل طن غاز الصب حوالي 16 ألف جنيه.