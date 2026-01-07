”قائمة المعلقين كاملة” معلق مباراة الجزائر ضد الكونغو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 نحو ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، لمتابعة الصدام القوي الذي يجمع بين منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

يدخل محاربو الصحراء المواجهة برغبة قوية في مواصلة سلسلة انتصاراتهم بعد تصدرهم للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، حيث يسعى المنتخب الجزائري لفرض سيطرته الفنية وخبرة لاعبيه في الأدوار الإقصائية لانتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي ومواصلة الحلم نحو اللقب القاري.

في المقابل، يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بالفهود في تقديم مباراة بطولية ومباغتة الخضر، معتمدا على القوة البدنية والسرعات العالية في الهجمات المرتدة، بهدف تحقيق مفاجأة وإقصاء واحد من أبرز المرشحين للبطولة.

موعد مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

تُبث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديدا على قناة beIN Sports Max 2، الناقل الحصري للبطولة، وسيكون معكم خلف الميكروفون للتعليق على أحداث اللقاء حفيظ دراجي.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر الجزائرية الرياضية بصوت المعلق عبدالعزيز بن سالم، وستذاع عبر المغربية الأرضية، ولكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن المعلق الذي سيصف احداث المباراة.