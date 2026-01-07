مكاسب تتجاوز 140% في بورصة الفضة.. هل أصبحت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - يبدو أن الفضة قررت العودة وبقوة لصدارة المشهد الاقتصادي مرة أخرى، فبعد فترة من التذبذب سجلت الأسعار اليوم تحركًا صعوديًا في المحلات والبورصات الدولية على حد سواء.

ويرجع المحللون هذا الانتعاش إلى القلق العالمي السائد والاضطرابات السياسية التي تدفع الجميع للبحث عن مخبأ آمن لمدخراتهم.

فهذا التوجه جعل الفضة خيارًا ذكيًا وجذابًا لمن يبحث عن الاستقرار بعيدًا عن تقلبات العملات الورقية والمخاطر المحيطة بالأسواق في الوقت الحالي.

أسعار الفضة اليوم بالأسواق

إذا نظرنا إلى أرقام البيع والشراء داخل مصر سنجد أنّ:

عيار 999 الأكثر نقاء قد وصل لمستوى 128 جنيهًا للجرام الواحد.

في حين تداول الناس عيار 925 الشهير عند سعر 119 جنيهًا.

أما عيار 800 فقد سجل ما يقارب 102 جنيه.

لم يتوقف الأمر عند الجرامات بل امتد للجنيه الفضة الذي قفز سعره ليصل إلى 952 جنيهًا.

سعر أوقية الفضة عالميًا

استعادت الأوقية عافيتها بشكل سريع لترتفع من 72 دولارًا وتستقر عند حاجز 76.30 دولارًا، وهذا الصعود ينهي سلسلة من الخسائر القاسية التي لحقت بالمعدن الأسبوع الماضي حين فقدت الأسعار العالمية نحو 9% من قيمتها.

وبالرغم من ذلك إلا أنه بنظرة فاحصة على أداء الفضة منذ مطلع عام 2025 تكشف عن مكاسب خيالية تخطت 148% عالميًا، مما يؤكد أننا أمام عام استثنائي بكل المقاييس لملاك الفضة.