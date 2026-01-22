قائمة القنوات كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - تترقب الجماهير الجزائرية صدام قوي يجمع بين الخضر ومنتخب رواندا المستضيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المعترك الأفريقي لكرة اليد 2026.

ويبحث المتابعون عن القنوات الناقلة لمتابعة مباراة الجزائر ضد رواندا، حيث يسعى رفاق "مسعود بركوس" لفرض هيمنتهم القارية وتأكيد أحقيتهم بالمنافسة على اللقب الغالي.

ويدخل المنتخب الوطني الجزائري اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في ريادة المجموعة، معتمداً على توازن خطوطه والخبرة الكبيرة للاعبيه في التعامل مع ضغط الجماهير.

أما منتخب رواندا، فيدخل المواجهة متسلح بعاملي الأرض والجمهور، طامحًا في تقديم ملاحقة تكتيكية تحرج محاربي الصحراء في هذا اللقاء المصيري.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد رواندا

تُنقل أحداث اللقاء لحظة بلحظة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال قناة ON Time Sports 3 HD، كما يمكن متابعة الاستوديو التحليلي الذي يسبق اللقاء للوقوف على آخر استعدادات المنتخبين.

كما ستكون المباراة متاحة للمشاهد الجزائري عبر القناة الجزائرية السادسة (TV6) التي تخصص تغطية مميزة لمشاركات الخضر في المحفل الأفريقي.