خبر سار.. رفع رواتب المعلمين إلى 1100 جنيه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 09:33 مساءً - أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة زيادات مالية جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين في قطاعي التعليم والصحة، ضمن توجه واضح لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الحيوية في الدولة.

زيادة المعلمين إلى 1100 جنيه في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك أن مشروع الموازنة العامة يتضمن زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، تُصرف بجانب الزيادة السنوية المعتادة، وأوضح أن هذه الخطوة سوف تشمل نحو مليون معلم على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتعكس هذه الزيادة استجابة حكومية لمطالب متكررة برفع أجور المعلمين، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية وتحقيق جودة أعلى في التعليم.

زيادة 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الصحي بدءًا من العام المالي الجديد

وفي إطار دعم المنظومة الصحية، أعلن وزير المالية عن إقرار زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الطبي، إلى جانب الزيادات الدورية، وتشمل هذه الزيادة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا للدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في القطاع الصحي، خاصة في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها هذا المجال.

تعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى دخولهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة توازن بين ضبط الإنفاق العام وزيادة مخصصات الدعم المباشر.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، سواء في قطاع التعليم أو القطاع الصحي، خلال الفترة المقبلة.