تطورات| زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2026.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 أبريل 2026 09:33 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تأتي هذه الزيادة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بعد دراسة شاملة لتكاليف المعيشة ومستويات الدخل في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز الاقتصاد المحلي.

تعديل بند الأجور في الموازنة العامة بمصر

تشمل الزيادة تعديل بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21% ما ينعكس مباشرة على دخل العاملين في القطاعين الحكومي والمدني وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإنفاق العام وتحسين حياة المواطنين مع متابعة تأثير هذه الزيادة على مستويات الأجور الأخرى لضمان العدالة والاستدامة المالية.

أثر الزيادة على المواطنين والاقتصاد

أوضح رئيس الوزراء أن الزيادة ستسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيز الإنتاجية إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال تمكين المواطنين من مواجهة متطلبات الحياة اليومية بشكل أفضل.