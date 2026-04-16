بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا.. موعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - يستعد نادي ريال مدريد لاستئناف مشواره المحلي في الدوري الإسباني، بعد ليلة قاسية في ألمانيا شهدت وداعه لمسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

وجاء خروج "الميرينجي" عقب الخسارة أمام نادي بايرن ميونخ في ملعب "أليانز أرينا" بنتيجة (4-3)، ليحسم الفريق البافاري بطاقة التأهل بمجموع المباراتين، مما يضع كتيبة الملكي أمام حتمية التركيز الكامل على الصعيد المحلي لمصالحة الجماهير الغاضبة.

نادي ديبورتيفو ألافيس في مواجهة صعبة أمام ريال مدريد "الجريح"

يدخل نادي ريال مدريد مواجهته المقبلة أمام نادي ديبورتيفو ألافيس تحت ضغوط كبيرة لتعويض الإخفاق القاري والحفاظ على مساره في "الليجا".

المباراة تمثل فرصة مثالية للاعبي الملكي لاستعادة الثقة وتجاوز آثار الهزيمة أمام البايرن، في حين يطمح ديبورتيفو ألافيس لاستغلال الحالة المعنوية المهزوزة للعملاق المدريدي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

تقام مباراة نادي ريال مدريد ونادي ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني في المواعيد التالية:

التاريخ: الثلاثاء، 21 أبريل 2026.

التوقيت: 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة | 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: سانتياجو برنابيو.