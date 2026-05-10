تعرف على مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة ومنتخب بولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - تترقب الجماهير معرفة مصير اللاعب المخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة خاصةً وأن عقده ينتهي من نهاية الموسم الجاري، ولا زالت التوقعات غير مستقرة فيما بين استمرار اللاعب مع برشلونة أو قبول واحدة من العروض التي تلقاها مؤخراً.

تلقى اللاعب ليفاندوفسكي صاحب الـ 37 عام الكثير من العروض من جانب أندية مختلفة وأبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي خاصةً مع اقتراب نهاية عقده مع فريقه الحالي، ويمتلك ليفاندوفسكي اسم ثقيل في مركز الهجوم حيث يعتبر واحد من اللاعبين المخضرمين الذين حققوا إنجازات كروية كبيرة.

تحدث المدير الفني للمنتخب البولندي "يان أوربان" عن رأيه في مصير ليفاندوفسكي مع برشلونة وأوضح أنه لا يتمنى أن تكون مباراة الكلاسيكو القادمة أمام ريال مدريد هي الأخيرة مع فريقه، ونصح أوبان اللاعب أن يحاول اتخاذ القرار الأنسب له سواء كان قراره الاستمرار مع فريقه الحالي أم الاختيار من بين العروض المتاحة أمامه.