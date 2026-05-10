قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:29 مساءً - تتزايد تساؤلات المواطنين مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حول الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضاحي، خاصة ما يتعلق بالسِّن المحددة لكل نوع من بهيمة الأنعام.

ما هو سن الأضحية؟

في هذا الإطار، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن الضوابط الشرعية الخاصة بعمر الأضحية، مؤكدًا أن بلوغ السن المقررة يُعد من الشروط الأساسية لصحة الأضحية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح المركز أن السن الشرعية تختلف بحسب نوع الأضحية، حيث يُجزئ من الضأن "الخروف" ما أتم ستة أشهر فأكثر، بينما يشترط في الماعز أن يكون قد بلغ عامًا كاملًا على الأقل، أما الأبقار والجاموس، فيلزم أن تتم عامين فأكثر، في حين لا تصح الأضحية من الإبل إلا إذا بلغت خمس سنوات على الأقل.

وأشار المركز إلى أن هذه الأحكام تنطبق على الذكور والإناث من الأنعام دون تفرقة، مستندًا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن"، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ويُعد من الأحاديث الأساسية المنظمة لأحكام الأضحية في الفقه الإسلامي.

شروط شرعية لذبح الأضحية قبل العيد

أوضح مركز الأزهر للفتوى أن هناك استثناءً يتعلق بالأضاحي المعلوفة المخصصة للتسمين، وهي الحيوانات التي تتم تربيتها على أعلاف مكثفة بهدف زيادة حجم اللحم خلال فترة قصيرة.

وبيّن أن الرأي المختار للفتوى لا يشترط فيها بلوغ السن التقليدية إذا وصلت إلى وزن كبير يحقق المقصود من الأضحية، مثل الأبقار التي قد يصل وزنها إلى 350 كيلو جرامًا أو أكثر قبل بلوغ عامين.

وأكد المركز أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق مقاصد الأضحية الشرعية، وضمان تقديم أضحية سليمة وكافية من حيث اللحم والجودة، بما يحقق معاني التكافل وإدخال السرور على الأسر المستحقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.