أربيلوا بالقوة الضاربة لإنتزاع اللقب.. تشكيل ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 مساءً - أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإسباني ألفارو أربيلوا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب كامب نو هذه المواجهة المنتظرة، التي تحمل أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل تأجيل تتويج غريمه التقليدي بلقب الليغا، بينما يحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب رسميًا أمام جماهيره.

ويدخل النادي الملكي اللقاء تحت ضغط كبير بعد موسم شهد العديد من التحديات على مستوى النتائج والإصابات، إلا أن الجهاز الفني يعوّدل على مجموعة من العناصر الأساسية والخبرة الكبيرة لبعض نجوم الفريق للخروج بنتيجة إيجابية في واحدة من أقوى مباريات الموسم.

ويقود الخط الأمامي المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، مدعومًا بالثلاثي الهجومي المميز: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، وإبراهيم دياز، في محاولة لاختراق دفاع برشلونة واستغلال المساحات في الخط الخلفي.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، هويسين، أنطونيو روديجر، ألكسندر أرنولد.

يقود خط الوسط: إدواردو كامافينجاـ تياجو بيتارش.

خط الوسط الهجومي: فيني جونيور، بيلينجهام، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة من مختلف أنحاء العالم.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يعيد له الثقة ويؤجل تتويج برشلونة، فيما يسعى الفريق الكتالوني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم لقب الدوري الإسباني بصورة مثالية أمام غريمه التقليدي.