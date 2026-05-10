تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 06:29 مساءً - تُعد قناة FX من أبرز القنوات الأمريكية التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق الأكشن والدراما والإثارة، حيث تقدم محتوى عالمي مميز من أحدث المسلسلات والأفلام الحصرية، ما يجعلها ضمن القنوات الأكثر بحثًا في المنطقة العربية.

تردد قناة FX على نايل سات

يمكن متابعة قناة FX Middle East عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11682

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD / HD حسب الاشتراك

طريقة استقبال قناة FX على الرسيفر

يمكن إضافة القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال، ثم اختيار التثبيت اليدوي، وتحديد القمر نايل سات، وإدخال بيانات التردد، ثم الضغط على بحث وحفظ القناة بعد ظهورها.

قناة FX ضمن باقات مشفرة

تتواجد قناة FX ضمن باقات OSN المشفرة، كما يمكن استقبالها عبر بعض باقات البث المدفوع على عرب سات وسهيل سات، وهي ليست قناة مجانية مفتوحة.