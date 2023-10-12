انت الأن تتابع خبر الصليب الأحمر يحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الصليب الأحمر، الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "سيخرج عن السيطرة بسرعة" في ظل القصف الإسرائيلي المركز، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه على اتصال مع حركة حماس للعمل على إطلاق سراح الرهائن.



وقالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق.



وأفادت مصادر اعلامية بارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح إلى أكثر من 20 شهيدا معظمهم أطفال ونساء. كما أغارت الطيران الإسرائيلي قرب أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.