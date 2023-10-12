انت الأن تتابع خبر وزير الدفاع الأمريكي: لم نضع شروطًا على استخدام أسلحتنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، من بروكسل، إنّ "الولايات المتحدة لم تضع أيّ شروط لاستخدام مساعداتها العسكرية من جانب (إسرائيل)"

وقال الوزير الأميركي للصحافة، عقب اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو": "لم نضع أيّ شروط لاستخدام معدّاتنا. هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم".

وأضاف أوستن أنّ "الولايات المتحدة لم يكن لديها أي مؤشرات على أنّ حماس كانت تُجري استعدادات للهجوم على (إسرائيل)، ولو كانت لدينا مثل هذه المؤشرات، لتبادلناها، لكن على حدّ علمي، لم نرَ شيئًا من هذا القبيل".