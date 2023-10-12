انت الان تتابع خبر منظمات حقوقية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادة سكان قطاع غزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استنكرت منظمات حقوقية فلسطينية مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، شن هجماتها الحربية على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في بيان مشترك الخميس، إن قوات الاحتلال استمرت في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تدمير الشوارع والبنى التحية، مع سعي لتهجير مئات الآلاف عن منازلهم، خاصة في المناطق الشرقية للقطاع.

وأشار إلى أنه مع تصاعد وتيرة الغارات من موقع لآخر، لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة بأسره، بما في ذلك مراكز الإيواء التي تضرر العديد منها جراء القصف الإسرائيلي.

وتسببت الغارات المكثفة عبر الجو والبر والبحر، بمقتل مئات المواطنين المدنيين، وإصابة الآلاف، فيما لا تزال أعداد كبيرة تحت الأنقاض لم تستطع طواقم الإنقاذ من انتشالهم.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح ممر آمن بشكل فوري لتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الضرورية من وقود ومواد طبية وغذائية وضمان تأمين وصول المياه والكهرباء للسكان.

وجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الدوائية والإغاثية والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لنظام روما الأساسي، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.