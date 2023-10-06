آلاء لاشين لـ "دوت الخليج الفني": "دياب كوميديان جدًا رغم حصره في أدوار الشر" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - التقت كاميرا “دوت الخليج الفني” مساء يوم الجمعة بفريق عمل أغنية “هاروني بوس” للفنان دياب، فيما كشف فريق العمل عن كواليس الأغنية.

وتحدثت المنتجة آلاء لاشين، عن تعاونها مع الفنان دياب قائلة: “أنا ودياب أصدقاء وبقالنا سنة عاوزين نعمل أغنية حلوة بس مش لاقيين أغنية كويسه ولحد ما هو سمع الأغنية دي من فتره وبعتهالي وعجبتني أوي وأي حد هيسمعها هيحس أنها حصلت معاه واشتغلنا عليها فورا".

وبالنسبه للأسم قالت: “أنا أتخضيت أول ما سمعت الإسم خصوصًا من تعليق النقابة عليه والحمد لله نزلت وعدت وعملنا عليها ماركتينج للناس تفهم حاجه من الأغنية وهي المضمون بتاعها حاجه تانية”.

وعن ردود الأفعال تحدثت آلاء لاشين قائلة: “كلو تخيل أن الستات بتجري ورا دياب لكن لما سمعوا قالوا ظلمناك يا دياب والموضوع طلع حاجه تانية”.

وأكدت: “دياب كوميديان جدًا مع إن هو محصور في أدوار الشر لكن هو كوميدي وقلت له حابه نتعاون مع بعض في حاجه تطلع فيها دور كوميدي لأن الناس ما تعرفش شخصيته الكوميديه تعرف شخصيه الشر وإحنا عاوزين نغير الانطباع ده”.

وتابعت: “أنا بحضر مشروع تاني مع دياب، وبنصور فيلم محمد أمام والمخرج شريف عرفه، «اللعب مع العيال» وفي فيلم كمان كوميدي إخراج شادي رامي”.

وأضافت: “اختياري للفنان بيبقى من خلال الأغنية لكن مش ببقى مقرره أنا عاوزه أتعامل مع الفنان ده أنا بسمع الأغنية وهي اللي بتحدد”.

واستكملت قائلة أغاني المهرجانات نوع ولون ناجح مع الناس لكن مش بيستهوني أوي مش بحب أسمعها بحب الغناء العادي أكتر شبه اللي أنا بشتغل عليه ومش كل المهرجانات مسفة وفي الأول الموضوع ماكانش محكوم أوي لكن دلوقتي أعتقد بقى في رقابة على الكلمات والألفاظ".

وأضافت: “مهرجان القاهره السينمائي عاملين السنه دي حاجه مختلفه حتى في تكريم للفنان أحمد عز وفي شغل عالي وفي الأول والآخر ده مهرجان الدوله لازم ندعمه وهو تابع لوزارة الثقافة فماحدش يقارنه بأي مهرجان آخر خاص لأنه يحتوي على ميزانيه محدوده على قد اللي معاهم بيعملوا وإحنا دورنا كمنتجين إن أحنا بنتدخل وندعمه كرعاة أو ن سلم جوائز”.