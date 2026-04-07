نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل: إيني تعلن اكتشاف غاز قبالة السواحل المصرية بتقديرات تريليوني قدم مكعبة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:13 مساءً - وكالات – أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف غاز جديد قبالة سواحل مصر.

وتشير التقديرات الأولية لوجود حوالي تريليوني قدم مكعبة من الغاز، وحوالي 130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

