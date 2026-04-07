فرنسا: 18% من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:13 مساءً - _قالت مود بريجون، وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، إن حوالي 18% من محطات الوقود في البلاد تعاني نقصاً في نوع ما من أنواع الوقود صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت في مقابلة مع قناة “بي.إف.إم تي في” الإخبارية أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز حددت سقفاً لأسعار التجزئة في فرنسا أقل مما تتقاضاه العلامات التجارية الأخرى، مما أدى إلى مشاكل في الإمداد في بعض المحطات.

وأوضحت أنه لا توجد مشكلة عامة في الإمدادات، بل مجرد مشكلة لوجستية بسبب التغيرات في الطلب.

ويأتي إعلان وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا في ظل انقطاع إمدادات نفطية في إرجاء العالم مع استمرار إغلاق هرمز.

