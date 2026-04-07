نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تعلن نجاح حفر بئر جديدة في خليج السويس بإنتاج يناهز 2500 برميل يوميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:13 مساءً - كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، عن نجاح شركة بترول خليج السويس “جابكو“، في حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة ( جنوب الوصل BB ) بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الإستثمار شركة دراجون أويل الإماراتية.

وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، و3 ملايين قدم مكعب غاز ، وتم ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة.

البئر الجديدة ترفع إجمالي إنتاج جابكو إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا

وأوضحت جابكو، أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، لأول مرة منذ فترة طويلة.

ويمثل هذا النجاح مؤشرًا إيجابيًا على قدرة حقول خليج السويس على استعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، بالاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام بطاريات التسجيل المصطفة على قاع الخليج “OBN”، والتي أتاحت رصد تراكيب جيولوجية لم تكن واضحة من قبل وفتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق واعدة بمخزون بترولي كبير.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البترول تعلن نجاح حفر بئر جديدة في خليج السويس بإنتاج يناهز 2500 برميل يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.