سوق الذهب محلياً وعالمياً اليوم.. هل تأثر سعر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:29 مساءً - تأثر سعر الذهب بالظروف السياسية الحالية إلى جانب تذبذب الحالة الاقتصادية للعالم وخاصةً منطقة الشرق الأوسط، حيث عبرت السياسة الأمريكية عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران ولكن مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المنطقة.

سعر الذهب عالمياً اليوم الخميس 16-4-2026

استقر سعر الذهب اليوم عند 4,838 دولار للأونصة وبالتالي يكون قد انخفض تقريباً بنسبة 10% عن الفترة السابقة، حيث اتجهت أغلب البنوك في الفترة الحالية إلى بيع احتياطي الذهب لديها وبالتالي تحولت من الشراء إلى البيع وذلك لتمويل تكاليف الطاقة المتأثرة بظروف الحرب.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

تأثر سوق الذهب المصري بالتراجع العالمي الملحوظ، حيث شهدت المعاملات انخفاض طفيف منذ بداية تعاملات أمس الأربعاء وذلك بعد أن سجلت أعلى مستويات لها في شهر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 7110 جنيه.