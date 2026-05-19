رسميًا أنشيلوتي يكشف قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل القائمة النهائية لمنتخب السامبا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط ترقب عالمي كبير لأداء الفريق في البطولة.

وشهدت القائمة مفاجآت أبرزها عودة النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي سانتوس بعد فترة من الغياب مع طموحات كبيرة من الجهاز الفني لتقديم نسخة قوية من المنتخب في المونديال.

قائمة حراسة المرمى في منتخب البرازيل لكأس العالم 2026

ضمّت قائمة حراسة المرمى كلًا من أليسون وإيدرسون وفيفيرتون في اختيار يعتمد على الخبرة الدولية الكبيرة والاستقرار في هذا المركز الحساس حيث يسعى الجهاز الفني لتأمين خط الدفاع من الخلف بأسماء تمتلك خبرات أوروبية قوية.

خط دفاع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

جاء خط الدفاع البرازيلي بقائمة تضم ماركينيوس وجابريل ماجالايش وبريمر إلى جانب أليكس ساندرو ودانيلو ودوجلاس سانتوس وإيبانيز وليو بيريرا وويسلي، في توليفة تجمع بين الخبرة والسرعة بهدف تعزيز الصلابة الدفاعية قبل انطلاق البطولة.

خط وسط منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

شهد خط الوسط تواجد كاسيميرو وبرونو جيمارايش ولوكاس باكيتا وفابينيو ودانييلو حيث يعتمد المنتخب على هذا الخط في التحكم في نسق المباريات وبناء الهجمات بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم.

هجوم منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

جاء خط الهجوم البرازيلي قويًا بوجود فينيسيوس جونيور ونيمار ورافينيا وإندريك وجابريل مارتينيلي إلى جانب لويس إنريكي وكونيا وإيجور تياجو ورايان، في واحد من أقوى الخطوط الهجومية بين المنتخبات المشاركة في المونديال.

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن تواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا في مجموعة قوية ينتظرها تنافس كبير على بطاقتي التأهل خاصة مع قوة المنتخب المغربي في البطولات الأخيرة.