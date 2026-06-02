اطّلع على.. القنوات الناقلة لمباراة ويلز ضد غانا استعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 01:23 مساءً - يواصل منتخب غانا تحضيراته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفًا على منتخب ويلز في مباراة ودية تقام مساء اليوم على أرضية ملعب كارديف سيتي، وتأتي هذه المواجهة ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش للوقوف على الحالة الفنية للاعبين قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، حيث يسعى المدرب البرتغالي إلى اختبار أكثر من عنصر قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

ويترقب المنتخب الغاني منافسات صعبة في دور المجموعات، بعدما أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات بنما وإنجلترا وكرواتيا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

ويأمل النجوم السوداء في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ويلز تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر إلى أمريكا الشمالية لخوض منافسات المونديال.

موعد مباراة غانا وويلز الودية

تُقام المواجهة مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026 على ملعب كارديف سيتي.

وجاءت مواعيد المباراة كالتالي:

09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

10:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وويلز

يمكن متابعة المباراة عبر شاشة beIN Sports 1، الناقل الحصري للقاءات الدولية الودية في المنطقة العربية، ويتولى المعلق علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.